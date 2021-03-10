شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة دبي للقرآن تبحث استعدادات الدورة 24 للمسابقة الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي، للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عقدت اللجنة المنظمة للجائزة اجتماعاً في مقرها بمنطقة الممزر، للاطلاع على آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة 24 للمسابقة الدولية المقررة أقامتها خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة المقيمين في الدولة من أبناء الدول الإسلامية والجاليات، طبقاً للشروط العامة للمسابقة، وهي أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً، وأن يكون عمره أقل من ٢٥ سنة في رمضان المقبل، وأن يحمل جنسية الدولة التي سيمثلها في المسابقة الدولية للقرآن الكريم، ويأتي هذا الإجراء مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جراء جائحة كورنا، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الجهات الرسمية لمواجهة انتشار الوباء.

وبحث الاجتماع جهود فرق عمل الجائزة خلال الفترة الماضية، ومنها الإعلان عن المشاركة في المسابقة في الصحف المحلية، وقد وصل عدد الذين تقدموا للمشاركة حتى الآن إلى اكثر من 172 متسابقاً من 40 دولة، كما أطلعت اللجنة على الإجراءات التي يتم بموجبها اعتماد المتسابق ومن ضمنها حصوله على الموافقة من الجهات الرسمية من بلده، أو السفارة، كما اطلعت اللجنة على التحضيرات الخاصة بقاعة المسابقة والمتطلبات الخاصة بتجهيزها بالديكورات والأعمال الفنية الأخرى.

كما تم الاطلاع على الخطة الإعلامية والتنسيق مع القنوات الفضائية المحلية والقنوات المتخصصة الأخرى، وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة، في ما يتعلق بنقل وتغطية فعاليات المسابقة اليومية. وكذلك جرى اعتماد الملصق الإعلاني الخاص بالدورة الرابعة والعشرين، كما تم الاطلاع على جهود وحدة الشؤون الإدارية والمالية الذي تضمن رصد المبالغ الخاصة بجوائز المتسابقين، وتم اعتماد آلية اختيار لجنة التحكيم التي سيتشكل أعضاؤها من دول مختلفة من المقيمين داخل الدولة، كما اعتمدت اللجنة المنظمة التصور الذي أعدته وحدة العلاقات العامة في ما يتعلق بالتنسيق مع كل الجهات ذات الاختصاص في حكومة دبي، وفي القطاع الخاص والتصور الخاص لحفلي الافتتاح والختام.

حضر الاجتماع الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، والدكتور محمد عبدالرحيم العلماء رئيس وحدة الدراسات والبحوث، وأحمد الزاهد رئيس وحدة الإعلام، وعبدالرحيم أهلي رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية، ومحمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المكلف برئاسة وحدة المسابقات.