شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تعتزم خفض أسعار تذاكر الطيران لدعم قطاع النقل الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «أ ف ب»

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها تريد خفض الضرائب على تذاكر الطيران للرحلات الداخلية، مما يبعث الأمل لقطاع متضرر من الوباء على الرغم من وعود البلاد بشأن المناخ.

وقال رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون في بيان: «أريد خفض ضريبة الركاب على الرحلات الداخلية حتى نتمكن من مساعدة الخدمات في جميع أنحاء البلاد».

ويهدف هذا الإجراء الذي كان يطالب به القطاع منذ عدة أشهر، إلى مواكبة انتعاش النقل الجوي المنتظر بعد الوباء الذي وجّه ضربة قاسية للشركات والمطارات.

ويريد جونسون أيضاً دعم المناطق خارج لندن التي يعتمد نشاطها الاقتصادي جزئياً على المطارات المحلية، والوفاء بأحد تعهداته في حملته الانتخابية للحد من التفاوت بين المناطق في بريطانيا.

ورحبت رابطة النقل الجوي البريطانية (ايرلاينز يو كاي) بالإعلان الذي يشكل «مصدر ارتياح لشركات النقل الداخلي التي بات وجودها مهدداً بسبب تداعيات الوباء».

وفي المقابل نددت الحركات البيئية بإجراء يخالف وعود الحكومة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال دوج بار من منطقة جرينبيس: «في المرة المقبلة، سيبلغوننا بأنه يجب توسيع المطارات لتلبية الطلب الناشئ. الحكومة بحاجة إلى الاعتراف بالحقيقة وواقع أن قطاع الطيران يجب أن يكون أصغر مما كان عليه قبل الوباء».

من جهتها قالت جيني بايتس من جمعية «أصدقاء الأرض»، إن «مناخنا يدفع ثمن نقل جوي رخيص منذ فترة طويلة». وأضافت أن «الحكومة المعنية بحالة الطوارئ المناخية يجب أن تجعل النقل العام أرخص كلفة، وليس خفض كلفة النقل الجوي».

وتؤكد الحكومة التي ستطلق في الربيع، مشاورات حول هذه الضريبة على بطاقات الطيران، أنها ستواصل خفض انبعاثات النقل الجوي، لا سيما عبر الإصرار على استخدام وقود أنظف. وفي موازاة ذلك، أعلنت عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار لاستكشاف مشاريع تحديث الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وهذه الإجراءات كشف عنها تزامناً مع تقرير طلبه بوريس جونسون حول النقل في المملكة المتحدة، ويقترح دراسة جدوى بناء جسر أو نفق بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، وهو مشروع دافع عنه رئيس الوزراء.