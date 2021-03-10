شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مئات سيارة «تويوتا» و«مرسيدس» لعيوب فنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركاء التجاريين، ثلاث حملات استدعاء لسيارات ودراجات نارية وصل عددها إلى 3835 مركبة ودراجة نارية وذلك لأغراض السلامة العامة ولوجود عيوب فنية فيها.

واستدعت الوزارة 3731 سيارة «تويوتا راش» و«تويوتا أفانزا» موديلات 2017-2019، وذلك بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات، حيث تبين وجود احتمال تمدد دافعة مضخة الوقود بسبب انخفاض كثافة مادتها نتيجة ظروف عملية الصب غير الملائمة، ونتيجة لهذا التمدد سيحدث تماس مباشر بين الدافع وهيكل المضخة ما سيؤدي إلى تعطل مضخة الوقود وبالتالي تعطل المركبة.

كما استدعت الوزارة بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات، 7 سيارات مرسيدس بنز GLC-Class نموذج 253 طراز 2017-2020 بسبب ارتشاح نظام اتصال الخط، فقد لا يتوافق توصيل خطوط الغاز في نظام الترشيح مع المواصفات.

واستدعت الوزارة بالتعاون مع شركة «أوتو سبورت» 97 دراجة نارية سوزوكي LT.Z90، بسبب الإعداد غير الصحيح لقوالب الحقن في صندوق منظف الهواء، فقد لا يتم اختراق فتحة التنفس، في أسوأ الأحوال تتسرب غازات النفخ إلى الغلاف الجوي.