شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز طوارئ» شرطة دبي يحصل على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على شهادة الآيزو «ISO 31000:2018» في إدارة المخاطر، وذلك بعد اجتياز المركز لجميع متطلبات الشهادة وتطبيقه المواصفة على جميع أقسامه، ويعد هذا الإنجاز استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والإبداع في شرطة دبي، وحرصاً على الوصول إلى أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء.

وتسلم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، شهادة آيزو إدارة المخاطر من الدكتور عمرو طالب، ممثل «كاناغلف» للمعايير القياسية الدولية، بحضور العميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونائبه المقدم سعيد بن دلموك، والمقدم الشيخ ماجد المعلا رئيس قسم التدريب والتمارين في المركز، وعدد من الضباط.

وقال العبيدلي: «إن شرطة دبي بمكانتها وسمعتها العالمية تمضي قدماً في كافة الصعد لتحقيق الإنجازات، بما يضمن الريادة في العمل المؤسسي، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة والمعايير العالمية، وإن هذه النجاحات تأتي في إطار حرص واهتمام الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتطوير أنظمة العمل وفق أحدث الأنظمة والتقنيات».

وشكر العاملين في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ما بذلوه من جهود لتحقيق شرطة دبي هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي، كما تقدم بجزيل الشكر إلى شركة «كاناغلف» على جهودها في التدقيق والتقييم الذي أدى إلى حصول مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على شهادة الآيزو.

