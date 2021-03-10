شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": خلال 3 سنوات سيترك المواطنون سياراتهم ويستخدمون المواصلات الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر تسير فى طريق التنمية الحقيقية، "ونشاهد كل يوم تطور جديد بمجال النقل سواء الأنفاق، أو مترو الأنفاق، أو القطارات، كل يوم هناك إنجاز جديد".

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارات، مما يؤدى إلى تحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال سنتين أو ثلاثة سنوات، المواطنون لن يستخدموا سياراتهم الخاصة حتى أصحاب السيارات الفارهة سيتركونها ويستخدمون وسائل المواصلات الحديثة التى توفرها الدولة سواء مترو الاتفاق أو المونوريل أو القطارات السريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.