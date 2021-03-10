بالأسماء.. اختناق 6 عمال بمصنع للكيماويات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق خلال عملهم داخل مصنع للكيماويات جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية، إشارة من مستشفى السلام بورسعيد بوصول 6 حالات مصابة باختناق أثناء عملهم بمصنع للكيماويات.

وقدم الفريق الطبي بالمستشفى الإسعافات الأولية للمصابين، وهم آية محمد بكر، 19 عامًا، ورحمة محمد عبدالطيف، 18 عامًا، وفاطمة أحمد عبدالحميد، 30 عامًا، وإيمان السيد، 20 عامًا، وأشرقت عبدالصمد، 18 عامًا، وهدير محمد محمد، 28 عامًا، والحالة العامة مستقرة.