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سلالة "كورونا النيجيريّة" تنتشر في الولايات المتحدة ودول أوروبيّة

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الصحية في كل من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن تسجيل إصابات بسلالة "النيجيرية" المتحورة.

 

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الصحية إكتشفت السلالة "النيجيرية" في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين.

 

وكشفت المعطيات الطبية أن السلالة الجديدة مشابهة للسلالة التي تم إكتشافها في وقت سابق في بريطانيا، إلا أنها تحتوي على طفرة موجودة في السلالات التي تم تسجيلها في البرازيل وجنوب إفريقيا.

 

وفي هذا الصدد، أكدت السلطات الصحية في روسيا أن اللقاحات الموجودة فعالة وناجعة ضد السلالات الجديدة المتحورة من .

 

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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