“البيجيدي” ينسحب من دورة مجلس القصر الكبير بسبب حضور كاتبه “سَكْرانْ”

جدة - عبدالحي حسين - أدى حضور أحد أعضاء المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير في حالة “سُكْر بين” إلى انسحاب فريق حزب العدالة والتنمية، المعارض، من أشغال الدورة الجارية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على ذلك.

ووفق المعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بـ”الكاتب العام” للمجلس، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، الذي يقود الأغلبية المسيرة في شخص محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي.

وأكدت مصادر من داخل المجلس أن الكاتب العام أثار الشكوك حوله، بعدما “بدأ يقرأ محضر الدورة السابقة للمجلس، وهو في حالة غير عادية”، الأمر الذي دفع أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى الاستفسار حول الأمر.

وقال عضو فريق حزب العدالة والتنمية في المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، خالد المودن، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، إننا “انسحبنا من الدورة احتجاجا على حضور احد اعضاء الأغلبية في حالة مشبوهة، خصوصا أن رئيس الفريق طلب إيضاحات، لكننا لم نحصل على أي رد”.

وأضاف المودن أن حضور عضو المجلس المذكور وهو في حالة سكر بين “سلوك لا ينبغي التطبيع معه داخل المجلس، إذ انسحبنا بشكل نهائي من الدورة، رفضا للتطبيع مع هذا السلوك، الذي ينافي حرمة ومكانة مجلس منتخب، والاحترام الواجب لأعضائه”، مبرزا أن رئيس المجلس “لم يتفاعل بشكل إيجابي مع مطالبتنا بانسحاب عضو الأغلبية من الدورة مقابل استمرار حضورنا لأشغالها، الأمر الذي دفعنا إلى الانسحاب”.