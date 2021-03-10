محكمة النقض تنظر في الحكم الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم24” أن محكمة النقض أرجأت النظر، اليوم الأربعاء، في الحكم، الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ماي المقبل.

وحسب ما بلغ إلى علم “اليوم24″، فإن الجلسة، التي عقدت، اليوم، في محكمة النقض، هي الثالثة للنظر في الحكم، الصادر في حق معتقلي “حراك الريف”.

ووجهت عائلات معتقلي “حراك الريف”، والمعتقلين المفرج عنهم، نداء إلى السلطات، من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلو “حراك الريف”، وطي هذه الملفات.

وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أدانت، في أبريل 2019، ناصر الزفزافي، ورفاقه بالعقوبة السجنية، التي حكم عليهم بها في المرحلة الابتدائية.