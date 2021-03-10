عملية جراحية ناجحة لعبد الهادي السكتيوي

جدة - عبدالحي حسين - كللت العملية الجراحية، التي أجراها الإطار الوطني، عبد الهادي السكيتوي، أمس الثلاثاء، في إحدى المصحات الخاصة في مدينة أكادير، بنجاح، بعد الوعكة الصحية، التي ألمت به، في الأسابيع القليلة الماضية. وسيخضع مدرب أولمبيك آسفي، السكتيوي، بعد نجاح عمليته الجراحية، لفترة نقاهة، لاستعادة عافيته، وحيويته، قبل العودة إلى مباشرة مهامه التدريبية.

وكان السكتيوي قد عبر، في تصريحات صحفية، عن أمله في العودة إلى العمل سريعا.

يذكر أن السكتيوي لقي، خلال وعكته الصحية، تعاطف مكونات الكرة الوطنية، التي زارته للاطمئنان عليه.