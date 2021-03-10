حكم ليبيري يعوض الغابوني إيريك أرموند في قيادة مباراة الرجاء بعد إصابته بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - عوض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الغابوني إيريك أرموند أوطوغو كاستان، الذي كان مكلفا بقيادة مباراة الرجاء الرياضي أمام ضيفه نامونغو التنزاني، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الكونفدرالية، بالحكم الليبيري حسن زينة، بعد إصابة الغابوني بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم جلال جيد ضمن طاقم التحكيم، الذي سيقود المباراة وسيشغل جيد مهمة الحكم الرابع في مباراة الفريق الأخضر أمام ضيفه التانزاني، بعدما تعذر على الحكم الرابع الذي عينه الكاف للمشاركة في المباراة الحضور إلى المغرب، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وستجرى المباراة بدون مراقب بعدما تعذر على مندوب المباراة السفر إلى المغرب بعد تأخره عن موعد السفر.