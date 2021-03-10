غلطة سراي يفسخ عقد لاعبه يونس بلهندة

جدة - عبدالحي حسين - نشر غلطه سراي التركي بيانا له، في صفحته الرسمية، يعلن فيه فسخ إدارة الفريق عقد اللاعب المغربي يونس بلهندة، الذي كان عقده سينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الإدارة، في بيانها، أن فسخ عقد بلهندة جاء لأسباب منطقية، ومقنعة.

وحسب مراسل قناة بيين سبورت، فإن فسخ عقد بلهندة جاء بعد انتقاده إدارة النادي عقب المباراة مع سيفاص سبور.

وانضم الدولي المغربي، الذي يشغل مركز لاعب الوسط المهاجم، إلى الفريق التركي عام 2017 ، وخاض مع الفريق 98 مباراة أحرز فيها 18 هدفا.

ونجح بلهندة في التتويج مع غلطة مرتين متتاليتين بلقب الدوري التركي موسمي 2017-2018 و2018-2019، إضافة إلى كأس تركيا، وكأس السوبر المحلي، عام 2019.