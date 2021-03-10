“التزام”.. صفاء وهناء تطلقان ألبوما غنائيا

جدة - عبدالحي حسين - كشفت الفنانتان التوأم، صفاء، وهناء، عن اقتراب صدور ألبومهما الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان “التزام”.

وأعلن التوأم عن جديدهما، تزامنا مع مرور سنة من إصدار كليب “خوكم”، الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى الأرقام، إذ بلغ عدد مشاهديه 40 مليون مشاهد.

وأكد الثنائي أنه، بعد أيام قليلة، ستطرح أول أغنية من الألبوم الجديد “التزام” على شكل فيديو كليب، مبرزتان عبر حسابهما على أنستغرام أن ذلك: “أخذ وقتا طويلا في التحضيرات ومجهودا أكبر منا ومن فريق العمل”.

وعاد الفنانون في الآونة الأخيرة إلى إصدار الألبومات، بعد غياب ذلك لسنوات، خصوصا بعد الثورة، التي أحدثتها منصات الموسيقى، فيما تختلف ظروف الإصدار بين إصدار الألبوم دفعة واحدة، أو بشكل تدريجي، يتمثل في إصدار الأغاني متفرقة على فترات.