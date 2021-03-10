الصحة الإماراتية تعلن تقديم 42,650 جرعة لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 42,650 جرعة من لقاح " كوفيد " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,367,861 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد19 ".