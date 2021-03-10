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تقديم 42650 جرعة جديدة من لقاح كورونا بدولة الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 42650 جرعة جديدة من لقاح بدولة الإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت عن تقديم 42,650 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأربعاء، 6,367,861 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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