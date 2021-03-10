رئيس البرلمان الليبي: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية الإثنين

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

كشف رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية الإثنين بمدينة بنغازي (شرق).



ودعا رئيس مجلس النواب، في ختام جلسة منح الثقة، الحكومة الجديدة إلى جولة في سرت للاطلاع على ما تعانيه المدينة من دمار خلفه "داعش" ، قبل تحريرها من براثن التنظيم الإرهابي.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا من إجمالي 188.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب.

وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا. وأقرت رئاسة مجلس النواب، آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.

من جانبه، توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالشكر إلى مجلس النواب على التئامه ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعيًا البرلمان إلى الالتئام في كل المدن، ورفع شعار ليبيا الواحدة، وتعويض فترة الانقسام الماضية.

وقال الدبيبة إن البرلمان الليبي أمامه استحقاقات كثيرة عليه الاجتماع بشأنها قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهي الميزانية الموحدة وقانون الاستفتاء وقانون الحكم المحلي ثم انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتعهد رئيس الحكومة الدبيبة، بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوصول بليبيا إلى الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وطالب عبدالحميد الدبيبة، مجلس النواب بدعم الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة، قائلا، إن "المهمة صعبة.. وبجهود النواب سنصل بليبيا إلى بر الأمان".