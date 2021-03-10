شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تنفي حظرها تصدير لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت الحكومة البريطانية مبعوثا أوروبيا لاجتماع ، وسط تصاعد التوترات بعد انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعدما اتهم مسؤول بارز في التكتل لندن بحظر تصدير لقاح مضاد لفيروس كورونا، وهو ما تنفيه بريطانيا بشكل قاطع.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في بروكسل، أنه تمت دعوة مسؤولين دبلوماسيين من الاتحاد الأوربي لإجراء محادثات مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية في لندن صباح اليوم الأربعاء، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن نتيجة المحادثات.

وفي أعقاب انتقادات واسعة النطاق لسجل شحنات اللقاح الخاص بالتكتل، والذي عرقل تصدير 250 ألف جرعة إلى أستراليا الأسبوع الماضي، اتهم رئيس المجلس الأوروبي، تشارل ميشيل، بريطانيا والولايات المتحدة بتبني نزعة قومية فيما يتعلق بمسألة اللقاحات.