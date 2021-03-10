الأردن: بوادر إدارة بايدن بخصوص السلام بالمنطقة مشجعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه لا طريق لتسوية القضية الفلسطينية إلا حل الدولتين.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، أن القضية الفلسطينية هي الأهم لدينا وننسق مع ألمانيا دائما فيما يتعلق بهذه المسألة.



وأكد على أهمية "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس".



وأشار إلى أن "البوادر التي ظهرت من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن بخصوص إرساء السلام في المنطقة مشجعة".



وأكد أن الأردن يسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي وحل الأزمات الكارثية التي تعصف بالشرق الأوسط.



بدوره، قال وزير الخارجية الألماني: "نتعاون مع الأردن في مواجهة جائحة كورونا ونعتبره شريكا فعالا في حل نزاعات الشرق الأوسط".

