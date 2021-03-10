البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب الليبي في جلسة التصويت التي عقدت في سرت اليوم الأربعاء.

وعقدت جلستان أمس وأول أمس من أجل التداول بشأن الحكومة، والاستماع لرئيسها.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نجاح الحكومة في نيل الثقة بأغلبية 132 نائبا.

وكان يكفي الحكومة الحصول على 90 صوتا لنيل الثقة، وهو ما يساوي نسبة (50 % + 1) من عدد أعضاء مجلس النواب المعتمدين وغير المقاطعين، والبالغ عددهم 178 نائبا.

وقال صالح في ختام الجلسة: "مدة الحكومة ستنتهي يوم 24 كانون أول/ ديسمبر القادم، وهو تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وستكون بعدها حكومة تسيير أعمال لحين نهاية الانتخابات".

وأشار إلى أن أداء الحكومة لليمين القانونية سيتم في جلسة أخرى تعقد في مدينة بنغازي، "المقر الدائم للبرلمان"، دون أن يحدد موعدا.