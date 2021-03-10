البنتاغون يوافق على تمديد وجود الحرس الوطني حول مبنى الكونغرس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) ان 2300 جندي تقريبا من قوات الحرس الوطني سيظلون في واشنطن حتى 23 مايو المقبل لمساعدة الوكالات الفيدرالية في تنفيذ القوانين وحماية الكونغرس والمشرعين.

وقالت الوزارة في بيان مساء امس الثلاثاء ان هذا يأتي امتدادا لحالة الانتشار الأمني التي بدأت منذ السادس من يناير الماضي عندما وقعت هجمات من جانب مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس (الكابيتول).

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان ان هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة ودراسة وافية للتأثيرات المحتملة على حالة الاستعداد الأمني القائمة مشيرا الى ان وزارة الدفاع ستعمل بالتنسيق مع شرطة الكابيتول على خفض عدد افراد الحرس الوطني حسب ما تسمح الظروف.

وكانت القائمة بعمل قائد شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان طلبت رسميا بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في منطقة (الكابيتول هيل) لمدة أطول محذرة من زيادة بنسبة 93 بالمئة في حجم التهديدات التي تستهدف المشرعين خلال شهري يناير وفبراير بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية ما ادى الى اشتباكات مع الشرطة ومقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.