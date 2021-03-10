شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإماراتية تعلن تقديم 42,650 جرعة لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 42,650 جرعة من لقاح " كوفيد " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,367,861 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد19 ".