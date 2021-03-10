تقديم 42650 جرعة جديدة من لقاح كورونا بدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.



وأعلنت عن تقديم 42,650 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الأربعاء، 6,367,861 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 64.38 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".