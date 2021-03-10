شكرا لقرائتكم خبر عن البحر يلتهم 39 مهاجراً قبالة سواحل تونس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم (الأربعاء) غرق 39 مهاجرا على الأقل في زورقين قبالة سواحل تونس (الثلاثاء) أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ذكري أن خفر السواحل أنقذت 165 آخرين، ولا تزال عمليات البحث عن المزيد من الناجين جارية قبالة سواحل صفاقس، كاشفا أن جميع المهاجرين القتلى من أفريقيا جنوب الصحراء.

وغادر المهاجرون على متن المركبين الشاطئ في ساعة مبكرة من صباح (الثلاثاء)، محاولين الوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية وتم رصدهم من قبل خفر السواحل قبالة شاطئ صفاقس.

يذكر أن الخط الساحلي القريب من صفاقس أضحى نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، وتستمر هذه القوارب في الإبحار يومياً، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.