شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يشعر «بالامتنان» لمن باركوا زيارته إلى العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر البابا فرنسيس، الأربعاء، عن شعوره «بالامتنان» بعد زيارته التاريخية إلى العراق، وذلك خلال حديثه الأسبوعي، الأربعاء، الذي تطرق خلاله مطولاً إلى هذه الرحلة.

وقال البابا: «بعد هذه الزيارة، امتلأت روحي بالامتنان. امتنان لله ولجميع الذين جعلوا هذه الزيارة ممكنة»، منوهاً بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وبطاركة وأساقفة البلاد، والمرجع الشيعي علي السيستاني، الذي كان لي لقاء معه لا يُنسى في مقر إقامته في النجف، حسب تعبير البابا.

وأضاف البابا: «يحق للشعب العراقي، أن يعيش بسلام، ويحق له أن يجد مجدداً الكرامة التي تخصه. إن جذوره الدينية والثقافية تعود إلى آلاف السنين: إن بلاد ما بين النهرين هي مهد الحضارة»، كما ورد على الموقع الرسمي للفاتيكان. وقال إن كل هذا التراث دمرته الحرب، مندداً ببيع الأسلحة في العالم.

وأوضح: «الحرب هي دائماً الوحش الذي يتغيّـر، مع تغير العصور، ويستمر في التهام البشرية... لكن الرد على الحرب ليس حرباً أخرى، والرد على الأسلحة ليس أسلحة أخرى».

وأضاف: «الجواب هو الأخوّة. هذا هو التحدي الذي يواجه العراق، لكن ليس فقط: إنه التحدي بالنسبة للعديد من مناطق الصراع، وبالتالي، فالأخوّة هي التحدي للعالم بأسره».

وعاد البابا فرنسيس، الاثنين، إلى روما بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى العراق، هي الأولى لحبر أعظم إلى هذا البلد الذي لا يزال يشهد توترات أمنية.

وجاب البابا البلاد من بغداد إلى الموصل وقرقوش، البلدة المسيحية في الشمال التي عانى أهلها من ويلات تنظيم «داعش» الإرهابي. وتناول قضية أحد أقدم المجتمعات المسيحية في العالم وأكثرها انتشاراً، مع المرجع الشيعي السيستاني.

وفي آخر محطة عامة من زيارته التاريخية إلى العراق، ترأس البابا فرنسيس الأحد الماضي قداساً احتفالياً في أربيل في كردستان وودّع العراقيين قائلاً: «العراق سيبقى معي وفي قلبي».