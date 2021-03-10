شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبارك لليبيا منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باركت دولة الإمارات لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة.

كما هنأت دولة الإمارات رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ونائبيه ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، وتتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

ونقلت دولة الإمارات تهانيها وتقديرها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وأعضاء بعثة الأمم المتحدة، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وتؤكد دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خارطة الطريق.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي الأربعاء بـ 132 صوتاً. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في مدينة بنغازي الاثنين المقبل.

وبعد يومين من النقاشات، منح البرلمان الليبي الثقة إلى الحكومة بإجماع النواب الحاضرين أي 132. ويفترض أن تقود حكومة الدبيبة (61 عاماً)- الذي كلف في الخامس من فبراير/شباط بتشكيلها-، البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولاً إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

وتتكون حكومة الدبيبة التي نالت الثقة بعد 3 جلسات ماراثونية لمجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة سرت، من 27 حقيبة وزارية، و 6 وزراء دولة، ونائبين لرئيس الحكومة.

واقتصرت جلسة مجلس النواب الليبي في يومها الثالث بمدينة سرت على التصويت، لمنح الثقة للحكومة الجديدة من دون الخوص في المزيد من المناقشات.

وستتسلم الحكومة الليبية الجديدة مقاليد الأمور في جميع أرجاء البلاد. ودعا الدبيبة بعد نيل حكومته الثقة، إلى إنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا. وتعهد، في كلمة بالمناسبة، بالعمل من أجل المصلحة الوطنية، وبعدم تكرار الحرب في بلاده، واصفاً منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بـ«اللحظة التاريخية»، مشدداً على أن بلاده ستصل بالوحدة إلى بر الأمان.