شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبطئ سرعة تويتر لعدم حذف «محتوى محظور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: رويترز

قالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات «روسكومنادزور» الأربعاء: إنها ستقيد استخدام موقع تويتر عن طريق إبطاء سرعته، واتهمت منصة التواصل الاجتماعي «بالامتناع مراراً وتكراراً عن حذف محتوى محظور». وهددت الهيئة بحجب الخدمة كلياً، وقالت إن «هناك أكثر من ثلاثة آلاف تدوينة على الموقع تضم محتوى غير قانوني حتى الأربعاء» . ويستخدم أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أدى سجنه الشهر الماضي إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية الأخرى على نطاق واسع. وتأتي الخطوة في ظل تزايد مساعي موسكو لفرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، والغضب مما تقول السلطات إنه «تقاعس عن الالتزام بالقوانين الروسية».