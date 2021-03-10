شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قياسي للوفيات جراء «كورونا» في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو: «أ.ف.ب»

سجلت البرازيل عدداً قياسياً من الوفيات اليومية بوباء «كوفيد ـ 19» بلغ 1972 وفاة، الثلاثاء، من دون أن تظهر أي بوادر لتباطؤ انتشار الجائحة في بلد وصلت فيه المستشفيات إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، وحيث التطعيم بطيء. ومنذ بدء الأزمة الصحية قبل سنة، توفي 368,370 شخصاً جراء «كوفيد ـ 19» رسمياً، في البرازيل. وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 70,764 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11,1 مليون. وكان العدد القياسي السابق للوفيات سُجل في الثالث من آذار/مارس، وبلغ 1910 وفيات في 24 ساعة. وفي الأيام السبعة الأخيرة، كان متوسط الوفيات يصل إلى 1573 يومياً، وهو عدد يشهد تزايداً متواصلاً خلال الأسبوعين الأخيرين. وتعاني البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، وضعاً مأسوياً. وجاء في تقرير نشرته، الأربعاء، مؤسسة «فيوكروز» التابعة لوزارة الصحة، أن أقسام العناية المركزة مشغولة بنسبة 80% في 25 من عواصم الولايات السبع والعشرين في البرازيل. وقال جيسيم أوريلانا عالم الأوبئة في المؤسسة: «خسرنا معركة مكافحة كوفيد ـ 19، في 2020، وما من فرصة لقلب السيناريو المأسوي خلال النصف الأول من 2021». وأضاف: «جل ما يمكننا القيام به، هو الأمل بحصول معجزة التطعيم الجماعي أو تغيير جذري في إدارة الجائحة. في مطلع آذار/مارس، حض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، البرازيل، على اعتماد إجراءات قوية لمكافحة الجائحة. وقال: «إذا لم تأخذ البرازيل الوضع على محمل الجد سيؤثر ذلك في كل جيرانها، وأبعد من ذلك أيضاً. الأمر لا يتعلق فقط بالبرازيل؛ بل بكل أمريكا اللاتينية». وتتقدم حملة التطعيم ببطء مع تلقي 8,6 مليون شخص (أي 4,1% من السكان) الجرعة الأولى من اللقاح، فيما نال 2,9 مليون الجرعة الثانية أيضاً.