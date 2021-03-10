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"الوزراء" يوافق على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 3778 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء القادم

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الشارقة - اميمة ياسر -  

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.

وفي وقت سابق، عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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