شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بـ"النواب": مصر تشهد ثورة إعمار وتنمية بكافة القطاعات فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ما تشهده الدولة حاليا يعتبر ثورة من أجل إعمار مصر على يد القائد عبد الفتاح السيسي، سواء فى البنية التحتية، أو الطرق، أو المدن الجديدة والمشروعات القومية التى تشهدها البلاد".

وتابع: "ما يحدث من تطوير للدولة المصرية فخر لنا جميعا ويجب أن نفخر به أمام العالم، وهو حق من حقوق الإنسان، فى أن يحيا الجميع حياة كريمة"، كما أشاد عابد، بالجهود المبذولة فى قطاع النقل والمواصلات.

من جانبه، وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات التحية للقيادة السياسية، وكافة العاملين بوزارة النقل، لما تشهده مصر من طفرة حضارية فى مجال النقل والمواصلات، والنقل النهرى، لافتا إلى أن اللجنة ستهتم بالنقل النهرى والموانئ البحرية.

بدوره، أعلن محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020، وثمن النائب محمود الضبع، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.