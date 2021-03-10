شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بحل مشكلة تغطية المصارف.. ونائب بالتنسيقية يطالب بتطهيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحل مشكلة المصارف غير المغطاة في مختلف المحافظات، نظرا لخطورة ذلك، وقال رئيس اللجنة: "لو وزارة الرى قامت بدورها فى تغطية هذه المصارف مش هنشوف طلبات إحاطة بشأن تغطيتها، ولا بد من دراسة وبحث هذا الموضوع واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق)، ببنى سويف.

وقررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة خاصة لدراسة وبحث مشكلة عدم تغطية المصارف، وذلك يوم الثلاثاء من الأسبوع بعد المقبل، وطلبت حضور 3 وزراء فى هذه الجلسة، وهم وزير الرى والموارد المائية، ووزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية.

من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة العمل على حل مشكلة المصارف غير المغطاة، نظرا لخطورة ذلك على المواطنين، متفقا مع قرار اللجنة بعقد جلسة تخصص لمناقشة هذا الموضوع المهم.

وقال النائب عمرو درويش، إنه لا بد من الاهتمام بتطهير المصارف، وأن تكون هناك رقابة على ذلك، وأشار إلى أنه غير مقبول أن تكون هناك مصارف غير مطابقة للمواصفات.