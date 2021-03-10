شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبحث مشكلة إنشاء معديات ومراسى بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتشكيل لجنة من ممثلي وزارة الرى ومجلس مدينة الواسطى ببنى سويف، لبحث المكان الملائم لإنشاء معدية على مصرف اللبينى فى بنى سويف، لربط عزبة أبو النور بهرم ميدو مركز الواسطى.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن إنشاء معدية على مصرف اللبينى، إنه يجب أن يكون هناك قدر من التدبر لاختيار المكان، موصيًا بتشكيل لجنة لبحث الموقع المناسب للمعدية.

وتابع السجينى: "يجب أن تتكلم اللجنة لغة واحدة وليس لغتين، هؤلاء مواطنون يجب مراعاتهم، لدينا مواطنين لهم حق ومال عام، فنتدبر لاختيار أفضل شئ"، مشددًا على ضرورة مراعاة مصلحة المواطنين".

وطالبت اللجنة بموافاة المجلس بتقرير خلال 15 يوما، وتضامن رئيس مدينة الواسطى مع مطلب النائب عبد الحكيم مسعود خلال مناقشة طلب الإحاطة، وأشار إلى وجود لجنة عاينت الموقع مرتين، المرة الأولى في يناير الماضى، والثانية منذ أربعة أيام.

فيما أشار ممثل مديرية الرى بالمحافظة، إلى عدم تحقق اشتراطات المسافات الخاصة بالإنشاء، وقال: "الكوبري بينه وبين الذي قبله 500 متر، تعليمات وزارة الري المسافة تكون كيلو ولا تقل إلا لو فى ظروف خاصة مثل وجود مدارس".

وعلق محافظ بني سويف، محمد غنيم، قائلًا: "طالما فى احتياج ندرس إمكانية تطبيقها"، متابعا: "إنشاء المراسي غير مرفوض لكن يجب النظر لنوعية المرسى وجودته، المراسي القانونية تعتبر غير موجودة".

وأوضح أن المحافظة بصدد إنشاء مرسى في مدينة بني سويف لأغراض مختلفة منها سياحية، وقال: "معنديش نقطة توقف لمسار العائلة المقدسة من الخروج للمعادي حتى جبل الطير".