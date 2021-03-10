شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتيسير إجراءات تراخيص المركبات لدمج الأنشطة غير الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة ورثت عددا من المشكلات الخاصة بالتراخيص مثل المحال العامة، والتكاكتك والتروسيكلات، وغيرها.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل في محافظة بني سويف، قائلا: "يجب أن تعمل على ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها في منظومة الدولة وتسجيلهم وترخيصهم"، مؤكدًا ضرورة أن يكون تسجيلهم في المنظومة الرسمية للدولة هو الهدف الأهم في الوقت الحالي.

وتابع السجيني: "هدفي أن يدخل القطاع المنفلت للسجلات، وفيما بعد نتحدث عن رسوم أو عقاب أو أي حاجة تانية"، واستطرد: "أدخلهم الأول في الدفتر"، مؤكدًا ضرورة تسهيل هذه الإجراءات، والحد من ارتفاع الرسوم التي تجعل الناس تنصرف عن الترخيص والتسجيل.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لو تريد أن تعظم موارد الدولة ويتعارض ذلك مع الهدف الأول وهو التسجيل والترخيص؛ أجل تعظيم الموارد حبتين للسنة التالية أو الثالثة أو الرابعة"، مضيفًا "عندي ولادي برة البيت أدخلهم جوة البيت الأول وبعدين أضع شروطي"، وتابع: "اللي بيدفع دلوقتي هو الكسبان في أي ملف لكن كيف يدفع في ظل هذه القواعد؟ يجب أن نستحدم أقصى درجات الذكاء لتحقيق المستهدف".

من جانبه، قال النائب عبد الحكيم مسعود خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ارتفاع أسعار تراخيص التروسيكل، إن قيمة ترخيص التروسيكل للعام الواحد تبلغ 3000 جنيه في محافظة بني سويف، بينما تبلغ قيمة التراخيص للثلاث سنوات في المحافظات الأخرى 1500 جنيه.

وأضاف، "يجب أن نرأف بالناس، المواطن عندما يذهب لإصدار الترخيص يحاسبوه بأثر رجعي من يوم شراء التروسيكل".

وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "هذه الإجراءات تجعل الناس لا تذهب للترخيص"، متابعا: "أضم صوتي للنائب عبد الحكيم مسعود والأمر بحاجة لمراجعة لوجهة النظر التنفيذية".

كما ناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تغطية 200 متر من ترعة الأطوابية بجزيرة المساعدة من ناحية كوبري الواسطة، لتفادي تراكم القمامة ومنع انتشار الأمراض والعدوى بين المواطنين.

وقال محافظ بني سويف، محمد غنيم، إنه بدأ العمل بالفعل على تغطية الترعة، مشيرًا إلى تغطية 50 متر من الترعة، وأكد على دخول باقي الأمتار في خطة التغطية والعمل على استكمالها.