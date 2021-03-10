سفير فرنسا بالقاهرة يدعو لإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلسى الشيوخ بالبلدين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأربعاء، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، حيث قدم السفير التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً على أمله فى أن تشهد مزيداً من التطور فى المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية، لافتاً إلى أهمية دور فرنسا فى دعم مصر بمواجهة العديد من القضايا خاصة قضية الإرهاب، ومؤكدا أن التوافق المصرى الفرنسى حول هذه القضية وغيرها من القضايا هو توافق تاريخى.

من جانبه، نقل السفير الفرنسى تهنئة أيضا من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات مميزة على كافة الأصعدة والمستويات، وأعرب السفير عن أمله فى أن تشهد مزيداً من التعاون والتطوير برلمانياً واقتصادياً وصحياً وسياحياَ.

وشدد السفير على إيمان فرنسا بأهمية دور مصر واستقرارها فى المنطقة بوصفها أكبر دولة فى إفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا السفير الفرنسى إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلسى الشيوخ فى البلدين، أسوة بما هو موجود بين مجلسى النواب، وهو ما رحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، معرباً عن أمنيته فى أن يتم ذلك فى أقرب وقت.

وفى نهاية الزيارة قام المستشار عبد الوهاب عبدالرازق بإهداء درع المجلس للسفير الفرنسي تكريماً له.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والنائب هاني نعمة الله عضو لجنة الصحة، والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.