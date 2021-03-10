شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف بمجلس النواب مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب: تجمع الشباب والخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، التحية لمجلس النواب وتشكيله الجديد، خلال مشاركته الأولى في اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة 17 طلب إحاطة خاصة بمحافظة بني سويف، بحضور المحافظ.

وأشاد المحافظ، بوجود النائب عمرو درويش عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في هيئة مكتب اللجنة، وتوليه منصب أمين السر، قائلا: "هذه هى الدولة الجديدة التي تجمع بين الشباب والخبرة"، فى إشارة إلى الخبرات التى تجمعها اللجنة ورئيسها النائب أحمد السجيني والعناصر الشابة.

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مشيدًا بمحافظ بني سويف، موضحا أنه محافظ ذو خلفية سياسية، وقال إن المحافظ الذى لديه خلفية سياسية يكون لديه أيضا قدر من الوعي الثقافة والممارسة والفهم والوعي السياسي.

وتابع أحمد السجينى: "هذه مشاهدة على مدار السنوات التسع الماضية".