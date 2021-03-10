بالصور.. بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية، بمركز التصحيح بمعهد فتيات أسوان النموذجي.

وتفقد الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أعمال التصحيح.

وأكد رئيس المنطقة على مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير من المصححين، مع مراعاة الدقة عند تجميع وتفقيط الدرجات، والاهتمام بالمراجعة الفنية، وعدم رصد أي مادة إلا بعد المراجعة الفنية والعددية.

وشدد وكيل أزهر أسوان، على ضرورة توافر نماذج إجابة واضحة للمصححين، كي يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الجميع.