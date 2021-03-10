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وزير الخارجية: ‏لا يجب أن تمتلك طهران السلاح النووي

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه يجب التأكيد على أهمية عدم امتلاك طهران للسلاح النووي، مبينا أن الاعتداء على المنشآت النفطية في المملكة هو استهداف لأمن الطاقة العالمي، والسعودية لن تتردد في الدفاع عن أراضيها والتصدي لكل مصادر الخطر والتهديد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن العمليات القتالية للتحالف في اليمن هي أنشطة دفاعية.

وحول العلاقات الروسية قال وزير الخارجية، إنه تم عقد اجتماع مثمر مع الجانب الروسي تمت فيه مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وحول الأزمة في اليمن، قال وزير الخارجية السعودي: نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن ونؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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