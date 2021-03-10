وزير الخارجية: ‏لا يجب أن تمتلك طهران السلاح النووي

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن العمليات القتالية للتحالف في اليمن هي أنشطة دفاعية.
وحول العلاقات السعودية الروسية قال وزير الخارجية، إنه تم عقد اجتماع مثمر مع الجانب الروسي تمت فيه مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وحول الأزمة في اليمن، قال وزير الخارجية السعودي: نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن ونؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة.
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