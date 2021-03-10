وزير خارجية روسيا: 1.7 مليار دولار التبادل التجاري مع السعودية

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي في الرياض الأربعاء، إن علاقات بلاده متجذرة مع المملكة في مختلف المجالات.

وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية الذي وصل إلى 1.7 مليار دولار.