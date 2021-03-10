وزير الخارجية السعودي: هجمات الحوثي الفاشلة تطال عصب اقتصاد العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ 25 دقيقة

آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 1:39 مساءً

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن “محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمي”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الرياض الأربعاء: “نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن”.

كما شدد على أنه “يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين”، لافتاً إلى أن “هناك تنديد دولي واسع بالهجوم على ميناء رأس تنورة.

إلى ذلك أضاف أن “الأولوية في اليمن هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار”، مؤكداً أن “التحالف أوقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام”.

وأوضح أن “على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين”.

كما ذكر الأمير فيصل بن فرحان أن “على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران”.

وقال: “نؤكد على أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي”.

إلى ذلك أعلن أن السعودية تثمن تحالفها الاستراتيجي مع روسيا، وأكد: “سندعم أي جهود تحقق الاستقرار في سوريا” وذلك بحسب “العربية”.