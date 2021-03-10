السعودية: سنتخذ إجراءات رادعة لحماية المنشآت البترولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ 40 دقيقة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، على أن المملكة ستتخذ إجراءات رادعة لحماية منشآتها البترولية في أعقاب هجمات لميليشا الحوثي المدعومة من إيران على منشآت الطاقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الرياض: ”نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن“.

وقال إن المملكة ملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

وأكد الوزير فيصل بن فرحان على أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وقال بن فرحان إن بلاده تثمن تحالفنا الاستراتيجي مع روسيا، وأضاف أن السعودية ستواصل التعاون مع روسيا ضمن إطار أوبك+، وأن المملكة وروسيا حريصتان على سعر عادل للنفط، ويتعاونان على نحو جيد.

وفي الشأن السوري قال الوزير السعودي إن بلاده تدعم مساعي التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

بدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تعتزم تطوير تعاونها مع السعودية في إطار أوبك+، وإن الأمر يعود بنتائج.

وأضاف أن روسيا تبحث مع السعودية إمكانية إنتاج لقاح سبوتنيك في بالمملكة.

وبخصوص أسعار النقط قال لافروف إن السعر الحالي للنفط يعكس على نحو ما توازنا بين المنتجين والمستهلكين.

وأضاف أن أوبك+ ستسعى لضمان عدم حدوث تقلبات سعرية حادة في النفط.