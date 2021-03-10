اليمن.. القوات الشرعية تتصدى لمليشيا الحوثي الإيرانية ويحرر مواقع جديدة غربي تعز

وأوضح أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا منذ ساعات الفجر الاولى من تحرير نقطة مفرق الكدحة مقبنة وقرية الغليل والسحيحة ونقيل الاضوح وحاليا تدور المواجهات في جبل غباري لتحريره وسط تقهقر عناصر المليشيات.

وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني تصدى للهجوم المكون من ثلاثة أنساق لاستعادة جبل النبيع ومقتل وإصابة العشرات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012