عُمان تخفض ضريبة الدخل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

قال التلفزيون العماني الرسمي اليوم الثلاثاء إن السلطنة ستخفض ضريبة الدخل للشركات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021، وستمنح إقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب.



وهذه الإجراءات، التي أُعلن عنها في وسائل الإعلام الحكومية، جزء من رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.

وتشمل الإجراءات أيضاً تخفيض ضريبة الدخل للشركات في القطاعات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والتي ستبدأ العمل هذا العام.

كما ستخفض عُمان الإيجارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022.

وقالت إن منح إقامات لمدد أطول للمستثمرين الأجانب سيتم "وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقا بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل".

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قوله إن مجلس الوزراء اعتمد أيضاً استراتيجية طويلة الأمد للتنمية العمرانية "تعتبر ممكناً أساسياً لتحقيق رؤية عمان 2040".