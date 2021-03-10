الصين والولايات المتحدة الأمريكية يجريان مباحثات لعقد اجتماع محتمل لوزراء خارجيتهما في ألاسكا

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

تجري الصين والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات لعقد اجتماع محتمل لوزراء خارجيتهما في ألاسكا، حسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأربعاء.



وفي ظل التوتر بين بكين وواشنطن، سيكون هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين الحكومتين منذ تولي جو بايدن رئاسة أمريكا في يناير(كانون الثاني) الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤول عن السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جي شي ووزير الخارجية وانغ يي، قد يشاركان في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن.

ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في مدينة أنكوريغ بألاسكا، بعيداً عن وسائل الاعلام الدولية، مثلما أشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ"، التي لها علاقات جيدة مع الدوائر الرسمية في بكين، والتي أكدت أن تاريخ الاجتماع وتفاصيله لم تحدد بعد.

ويُذكر أن العلاقات بين الصين وأمريكا، وصلت لأدنى مستوى لها منذ 1979، في رئاسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.