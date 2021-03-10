شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كامل في موريشيوس لمكافحة تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث اليوم، إغلاقا وطنيًا عامًا مدته 15 يومًا بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن الوضع داخل البلاد خطير، مضيفًا "يجب أن نفعل كل شيء لكبح تفشي هذا الفيروس في البلاد".

ودعا جميع سكان موريشيوس إلى التفهم والتعاون.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة في هذا البلد الذي يقع شرق القارة الأفريقية ويبلغ عدد سكانه مليون و165 ساكن، بلغت 641، و 10 وفيات.