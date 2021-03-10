رغم تحديات كورونا .. الصحة تعلن نجاح خطة الدعم الصحي لزيارة الامام الكاظم (ع)

الوزارة ذكرت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفرق الصحية الوقائية رصدت نسبة كبيرة من عدم الالتزام والتهاون في تنفيذ الاجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي رغم نداءاتها المستمرة وتحذيراتها المتكررة من خطورة عدم اتباع تلك التعليمات".فيما وجهت الوزارة بحسب البيان "الشكر لجهود ابطال الجيش الابيض المتواصلة في تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية في ظل ظروف جائحة كورونا، وكذلك جهودهم الاستثنائية في سرعة أخلاء وأسعاف جرحى الاعتداء الارهابي قرب جسر الأئمة وتقديم كافة الاجراءات الخدمية والصحية لهم حيث تم تسجيل خروج أغلب الجرحى متحسنين وبصحة جيدة"، مشيدة "بالمواطنين الذين ألتزموا بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة واتباع السبل الكفيلة بالوقاية ومنها لبس الكمامة والتباعد الجسدي".واضاف البيان ، ان "وزارة الصحة تكرر الأسف لعدم التزام نسبة غير قليلة من المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية التي أكدت عليها الوزارة لأهميتها في حفظ وحماية المواطنين وضمان أمنهم الصحي"، محذرة "من خطورة الموقف الوبائي الحالي والذي من الممكن أن يؤدي إلى حالة تفشي وبائي أكبر وأخطر يهدد المنظومة الصحية الوطنية".

ولفت البيان ، الى ان "وزارة الصحة والبيئة تؤكد إستمرارها في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانية والثالثية التخصصية، فضلاً عن تشخيص وعلاج حالات ألاصابة بفايروس كورونا، داعية "جميع المواطنين الى مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أعراض الوباء بشكل عاجل وعدم التماهل أو التباطؤ في المراجعة لتقليل مخاطر المضاعفات ونسب الوفيات".

واختتمت الوزارة بيانها "بتقديم الشكر الى جميع المؤسسات الامنية والقطعات العسكرية والمواطنين وأدارة وملاكات العتبة الكاظمية المقدسة التي تعاونت مع فرقها الصحية الميدانية لتنفيذ التعليمات والاجراءات الوقائية".

