بينها امطار وعواصف رعدية .. حالة الطقس في العراق خلال الايام المقبلة

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وخاصة في اقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وبينت أن "طقس الجمعة المقبل سيكون غائما ممطراً مع حدوث عواصف رعدية في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

فيما اشارت، الى أن "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض درجات عدة".

واضافت، أن "طقس الاحد المقبل سيكون صحواً في عموم مناطق العراق، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

