الدبيبة: سألتزم بدعم مفوضية الانتخابات والوصول بليبيا إلى انتخابات ديسمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بدعم مفوضية الانتخابات والوصول بليبيا إلى انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالشكر إلى مجلس النواب على التئامه ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ودعا عبدالحميد الدبيبة، في كلمته بعد منح الحكومة الليبية الثقة، إلى الالتئام في كل مدن ليبيا، ورفع شعار ليبيا الواحدة، وتعويض فترة الانقسام الماضية.

وقال الدبيبة إن البرلمان الليبي أمامه استحقاقات كثيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهي الميزانية الموحدة وقانون الاستفتاء وقانون الحكم المحلي ثم انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتعهد رئيس الحكومة الدبيبة، بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوصول بليبيا إلى الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

كما تعهد بالحرص على الاستماع لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تتكرر الحرب والقتال في ليبيا مرة ثانية.

وطالب الدبيبة مجلس النواب بدعم الحكومة في الأشهر القليلة المقبلة، قائلا، إن "المهمة صعبة.. وبجهود النواب سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الحكومة إلى جولة في مدينة سرت للاطلاع على ما تعانيه المدينة من دمار خلفه تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل تحرير المدينة من براثنه.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، بعدد أصوات تجاوز وصل إلى 132 نائبًا.

واستخدمت آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري؛ وقد استلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50% +1" من إجمالي أصوات النواب.

وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا. وأقرت رئاسة مجلس النواب، آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.