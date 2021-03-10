انطلاق جلسة سرت.. بدء التصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأربعاء، ثالث جلسات منح الثقة، لحكومة عبدالحميد الدبيبة، وسط معلومات تفيد بإجراء الأخير تغييرات على تشكيلته الوزارية.

وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أسماء المرشحين للحكومة الجديدة، الذين يبلغ عددهم 35 وزيرًا.



وأقرت رئاسة مجلس النواب آلية التصويت المباشر برفع الأيدي بدلا من التصويت السري.

50%+1

وتمنح الثقة للحكومة بعد تحصلها على (50%+1) من إجمالي عدد النواب الذين ينادي عليهم مقرر مجلس النواب بالاسم.

ومنح المسشار عقيلة صالح الثقة لحكومة الدبيبة، وفقًا لتصويته كعضو في مجلس النواب.

وتوقعت مصادر برلمانية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تمنح الجلسة التي يرأسها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الثقة لحكومة الدبيبة من الجولة الأولى.

وقال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه لن يكون هناك نقاش على التشكيلة الوزارية بل الذهاب مباشرة إلى التصويت عقب عرض الدبيبة لتشكيلته الوزارية.

فيما قال عضو البرلمان سالم القنيدي، إن اللجنة القانونية بمجلس النواب، تسلمت ملف مخرجات ملتقى الحوار لمناقشتها وتضمينها في الإعلان الدستوري بالجلسة المقبلة.

ووصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق الأربعاء، إلى مجمع وقادوقو بسرت، تمهيدًا لعقد ثالث أيام جلسة منح الثقة للحكومة.



مصادر برلمانية قالت، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن جلسة اليوم ستكون مخصصة لطرح أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، بعد إجراء التعديلات والدخول في التصويت فورًا.

وأوضحت المصادر، أن هناك ترقبًا بين النواب حول الأسماء الجديدة المرتقب إقحامها في التشكيلة الوزارية، بعد الاعتراض على عدد من الأسماء، ما أثار الجدل في الجلستين الماضيتين.

مشاورات

وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، للصحفيين، إنه تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات إلى الأربعاء.

وكان النائب صالح افحيمة عضو مجلس النواب الليبي قال إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهد باستكمال تسمية الحقائب الشاغرة بحلول صباح الأربعاء.

ودار خلاف مساء الثلاثاء حول تحديد موعد التصويت على الجلسة وآلية تعديل رئيس الحكومة لتشكيلته، ما دفع المجلس لقطع البث عن الجلسة وإخراج كل من بالقاعة باستثناء النواب.

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعداده لتغيير أي اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمها من جديد للمجلس مطالبا النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح.

تعديلات

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الدبيبة، لتقديم تشكيلته الوزارية الأربعاء بشكل مكتمل لمنحها الثقة، بعد إجراء التعديلات اللازمة وإضافة الوزارات الشاغرة.

وأكد أن اللائحة الداخلية تنص على ضرورة تقديم 40 نائبا لاعتراضهم على أي وزير لإخراجه من التشكيلة الوزارية.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد أسماء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية أمام أعضاء مجلس النواب، مطالبا بمنحها الثقة للعمل على إعادة توحيد المؤسسات الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة مؤلفة من 26 وزارة و6 وزراء دولة ونائبين.

وخلت تشكيلة الدبيبة من أسماء شاغلي وزارتي الدفاع والخارجية، إضافة إلى وجود 3 حقائب وزارية يحملها مزدوجو الجنسية.

وأعلن الدبيبة أنه جرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي أن يتولى وزارة الدفاع رئيس الحكومة مؤقتا، نظرا لوجود صراع محتدم على هذه الحقيبة.