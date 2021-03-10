انفجار بريف حلب الشرقي.. خسائر بصفوف موالين لتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع انفجار عنيف، ليل الثلاثاء، قرب كلية عسكرية تخضع لفصائل موالية لتركيا بريف حلب الشرقي.

وأوضح أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة عند جدار الكلية العسكرية التابعة لفرقة الحمزة، ما أدى لأضرار مادية، وسط تكتم عن الخسائر البشرية.



وعقب الانفجار، شهدت المنطقة استنفارا واسعا للفصائل.

يذكر أن المنطقة تنتشر فيها خلايا تنظيم داعش الإرهابي بشكل كبير، وتشهد مناوشات مستمرة بين الفصائل وقوات النظام، وبين الفصائل والقوات الكردية أيضا.