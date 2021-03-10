حتى 8 أبريل.. رأس الخيمة تمدد العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة عن قرار تمديد العمل بتطبيق الإجراءات الإحترازية حتى 8 أبريل القادم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأعلن اللواء علي بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، عن تمديد العمل بتطبيق مجموعة من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية في الإمارة، من خلال تحديد الطاقة الإستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 60%، وخفض الطاقة الإستيعابية لوسائل المواصلات العامة ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية في الصالات المغلقة ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 50% كما تم تحديد الطاقة الإستيعابية للشواطئ والخدمات العامة والحدائق بنسبة 70%.

وناشد رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة، أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين مع التقيّد بلبس الكمامات في كافة الأماكن العامة، مؤكداً الزام المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي لمسافة مترين بين طاولات الطعام، وعدم السماح بالجلوس على طاولة واحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

وأهاب اللواء علي بن علوان، أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالقرار والتقيّد بالعدد المحدد عند الاحتفال بعقد القران والمناسبات العائلية بـ "10" أشخاص فقط، و "20" شخصاً فقط في حالات العزاء وتشييع الجنائز، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً بأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، والجهات المسؤولة ستتعامل بحزم مع المخالفين.