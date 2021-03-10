أمين "إعلام الشيوخ": عازمون على وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع أزمة السياحة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، النائب محمود القط، أن اللجنة عازمة على وضع استراتيجية وطنية واضحة للتعامل مع أزمة السياحة بسبب كورونا لإنقاذها وتفعيل دور الإعلام الوطنى لزيادة الوعى المجتمعى.

وقال عضو الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عقب إجراء الانتخابات لتشكيل اللجنة، إن عمل اللجنة منقسم إلى شقين (الثقافة والإعلام) ويمثلان القوى الناعمة للدولة المصرية، مؤكدا أن الكوكبة التى تتمتع بها اللجنة من كوادر ثقافية وفنية وسياحية، تؤكد أن القادم أفضل، لافتا إلى أن الأزمة التي يمر بها قطاع السياحة نظرا لتداعيات كورونا تتطلب أن يعمل الجميع لإنقاذ هذا القطاع الحيوي بالنسبة للدولة، والتي قامت بمجهود كبير في هذا الشأن، منوها إلى أن اللجنة عازمة على تقديم خطة تدريبية لكافة العاملين بالقطاع من أجل الخروج من هذه الأزمة سريعا وخصوصا مع بداية بارقة الأمل للسيطرة نسبيا على هذا الوباء .

وأشار النائب محمود القط، إلى أن ملف "مسار العائلة المقدسة" والمحافظات الجديدة التي سيتم تصنيفها بأنها محافظات سياحة، سيكون من أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الهدف الرئيسي هو استغلال كافة الطاقات الموجودة سواء في مجلس النواب أو الشيوخ من أجل العمل على تنمية الاستثمار في قطاع السياحة .

ونوه القط، إلى أن اللجنة ستكون على أهبة الاستعداد خلال المرحلة لبناء إعلام يعبر عن الدولة المصرية الجديدة، والمشروعات القومية، وتوعية المواطنين من أجل مواجهة العداء الخارجي الذي يتم على قنوات معادية، مشددا على أن المرحلة المقبلة هى مرحلة بناء للشخصية المصرية، ومواجهة الشائعات التى تواجه دول مصر الحديثة.

وكشف أن اللجنة وبالتعاون، مع نظيرتها في مجلس النواب، ستعملان على التواصل مع الوزارات المعنية بالإعلام والثقافة، وكذلك الهيئات المختصة بالصحافة والإعلام من أجل العمل معا لإرساء مبادئ الإعلام الوطني القائم على بناء الدولة، وإبراز المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الواقع.

وأشاد أمين سر لجنة إعلام الشيوخ، بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، مؤكدا أن كافة أجهزة الدولة تعمل على تنفيذ هذه المبادرة في أفضل صورها إيمانا بإنسانيتها، لافتا إلى إن اللجنة ستساهم فى تنفيذ هذه المبادرة عبر التعاون مع كافة الجهات لتوصيل صور الإنجازات فى هذه المبادرة للمواطن ليكون على إطلاع على أرض الواقع بكل صغيرة وكبيرة ليؤمن بدور دولته وقيادته تجاه شعبها.

وأضاف القط، أن أعضاء هيئة المكتب باللجنة سيجتمعون قريبا، لوضع خطة العمل، وسيتم عرضها على اللجنة بكامل أعضائها، مؤكدا أن الجميع يعمل على تحقيق طموحات الشعب المصرى ونقل آراء الناس وطموحاتهم ورؤيتهم لوضع الحلول الناجعة لكافة الأزمات.

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز محمود مسلم برئاسة لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وكلا من محمد سعيد وسها سعيد بمنصبى الوكلاء، وفوز النائب محمود القط، بمقعد أمين سر اللجنة.